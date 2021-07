Europa in einem Zug – Leu­te, kauft euch ein In­ter­rail­ti­cket Ein Zugticket, drei Wochen, sehr viele Bahnhöfe und die Frage: Bleibt Europa uns erhalten? Alex Rühle

«Im Zug fühl­te ich mich wie im Him­mel», sagte Tony Judt: Gare de l'Est Bahnhof in Paris. Foto: Francois Mori (AP Photo)

Rei­sen ist das, was pas­siert, wäh­rend man ge­ra­de an­de­re Plä­ne hat. Na ja, viel­leicht wä­re es auch ge­schickt, vor­ab die Plä­ne mit der Rea­li­tät ab­zu­glei­chen. Der Plan war seit Wo­chen, am En­de die­ses Kon­ti­nen­tal­trips über die rie­si­ge Öre­sund­brü­cke zu lau­fen, die Ko­pen­ha­gen mit Mal­mö ver­bin­det, Dä­ne­mark mit Schwe­den, den Kon­ti­nent mit der skan­di­na­vi­schen Wei­te. Und da dann noch­mal so rich­tig hef­tig nach­den­ken über al­les, Re­sü­mee de lu­xe, wäh­rend ei­nen Po­lar­win­de aus fern­fin­ni­schen Wäl­dern um­we­hen.

