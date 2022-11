Das erste Amtsjahr des neuen Post-Präsidenten fällt in eine turbulente Zeit. Christian Levrat erklärt, wie die Energiekrise und der Ukraine-Krieg das Versandgeschäft beeinflussen.

Kommen die Weihnachtspäckli garantiert rechtzeitig an, Herr Levrat?

Herr Levrat, vor einem Jahr haben Sie das Präsidium der Post übernommen. Bislang traten Sie aber kaum öffentlich auf. Der diskrete Präsident – ist das Ihr Rollenverständnis?

Genau so. Ich sehe meine Rolle darin, die Post zusammen mit dem Verwaltungsrat strategisch so aufzustellen, dass es sie in zehn Jahren noch gibt. Sie werden deshalb von mir keine öffentlichen Kommentare zur Tagesaktualität hören.