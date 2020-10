Zu passiv in der zweiten Hälfte

«Momentan will es nicht rund laufen für uns», sagte FC Ellikon/Marthalens Trainer Vincenzo Guadagnino nach Spielschluss. Zu viele Leistungsschwankungen würden aktuell das Spiel seiner Mannschaft prägen. So war Ellikon/Marthalen in der ersten Halbzeit dominant und ging folgerichtig dank einem Doppelpack von Loris Bosshardt (9./43.) verdient mit einer 2:1 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit agierte man aber deutlich zu passiv und zu tief. So führte ein schnell ausgeführter Freistoss in der 74. Minute zum Ausgleich und nur eine Zeigerumdrehung später führten die Gäste aus Beringen mit 2:3. In der Folge hatte das Heimteam zwar noch zwei dicke Möglichkeiten auf den neuerlichen Ausgleich, am Resultat änderte sich aber nichts mehr. (fag)

FC Beringen - FC Ellikon/Marthalen 3:2 (1:2). - Tore: 9. Bosshardt 1:0. 28. 1:1. 43. Bosshardt 2:1. 74. 2:2. 75. 3:2.