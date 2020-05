Strassenlaternen in Truttikon – Lichter löschen um 23 Uhr Statt um Mitternacht wird die Strassenbeleuchtung in Truttikon künftig wieder eine Stunde früher ausgeschaltet. Eva Wanner

Per 1. Juni gehen um 23 Uhr in Truttikon wieder die Lichter aus. Symbolbild: Moritz Hager

Der Gemeinderat darf entscheiden, wann die Lichter ausgehen. Das hätten Abklärungen ergeben, schreibt die Behörde von Truttikon in einer Mitteilung. Eine Anfrage an einer Gemeindeversammlung habe gefordert, die Strassenbeleuchtung bis um Mitternacht brennen zu lassen. Der Gemeinderat will aber zurück zum alten Zustand: Lichter löschen um 23 Uhr. Wieder eingestellt wird die Strassenbeleuchtung am Morgen um 5.30 Uhr.