Über 1000 Franken Schaden – Lichtsignale in Winterthur gestohlen In Winterthur wurden mehrere Lichtsignale für Velofahrende gestohlen. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

Solche Lichtsignalanlagen wurden in Winterthur gestohlen. Foto: Stapo Winterthur

Gleich an drei Kreuzungen in Winterthur wurden Lichtsignal-Anlagen für Velofahrende entfernt. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, seien die Anlagen «fachgerecht demontiert worden». Betroffen sind die beiden Kreuzungen in Oberwinterthur an der Römer-/Thurgauerstrasse und diejenige an der Frauenfelder-/Stadlerstrasse sowie die Kreuzung St. Galler-/Grüzefelderstrasse bei der Franz-Garage in der Grüze.

Über die Täterschaft sowie das Motiv ist noch nichts bekannt – die Stadtpolizei sucht Zeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

gvb