Lidl-Pläne in Neftenbach – Lidl bringt mehr Verkehr ins Quartier Lidl Schweiz will nach Neftenbach kommen. Auf Facebook löste diese Nachricht vorwiegend positive Reaktionen aus. Aber es wird auch ein Verkehrschaos befürchtet. Dagmar Appelt

Wo heute das Flora-Center steht, soll in den nächsten zwei Jahren ein Lidl entstehen. Die Zufahrt zum Einkaufen erfolgt von hier aus gesehen links des Kreisels via Tössallmendstrasse ins Quartier. Foto: Madeleine Schoder

Lidl will in der Neftenbacher Tössallmend im Frühsommer 2022 eine Filiale eröffnen. Die Bevölkerung stehe dem Anliegen positiv gegenüber, sagte der Discounter dieser Zeitung. Tatsächlich warf die Nachricht in 50 Kommentaren auf Facebook hohe Wellen. Der Artikel wurde oft gelikt, aber auch mit «angry emoji», also mit einem wütenden Gesicht, versehen und einige Male geteilt. Die meisten der Kommentierenden begrüssten die geplante neue Einkaufsmöglichkeit im Quartier, doch es wird auch ein Verkehrschaos befürchtet.