Zeitkapseln in und um Winterthur – Liebe Grüsse in die Zukunft Trikots, Mauerstücke, Whisky und besseres Wlan. Das sind die Beigaben und Botschaften, die auf den Baustellen in und um Winterthur für die Nachwelt vergraben wurden. Eine Übersicht. Delia Bachmann

Eine Zeitkapsel schwebt mit dem Kran heran. Szene von der Grundsteinlegung des Win4-Sportzentrums. Foto: Marc Dahinden

Eine verschlossene Kiste ist eine faszinierende Sache. Erst recht, wenn sie aus der Vergangenheit

kommt. Die künftigen Generationen dürfen sich freuen, denn es gibt einiges auszupacken. In den

letzten Jahrzehnten wurden in und um Winterthur fleissig Zeitkapseln im Boden versenkt. Meist sind

das Metallkisten, gefüllt mit Plänen, Zeitungen und anderen Schnappschüssen aus der Gegenwart.

Das Vergraben ist eingebettet in eine Zeremonie. Dafür setzen sich die geladenen Politiker und Promis

bunte Helme auf und halten in der Baugrube eine Rede. Dann wird die versiegelte Zeitkapsel im

Boden einbetoniert. Und am Schluss gibt es einen Apéro. Schon die alten Römer brachten Bauopfer

dar. In der heutigen Form sind Zeitkapseln aber eine eher junge Tradition.