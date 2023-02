Ich habe also, fast gierig, den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch gelesen und mich gefragt, ob es voyeuristisch ist, was ich da tue. Einige meiner Freunde wollen das Buch deswegen nicht lesen. Und in einem deutschen Feuilleton stand, so ungefähr, dieses Buch sei eine Art «Gala» oder «Bunte» für Intellektuelle. Nun, das ist mir egal. Ich versank in diesen Charakteren und in dieser Zeit.