Kolumne – Lieber Blumenkohl Ein Brief an das Gemüse, das auch von Hamsterkäufern gemieden wird. Meinung Max Küng

Am Samstag vor zwei Wochen – als die Sache begann, auch bei uns ernst zu werden – ging ich in die Migros und sah, wovon ich nur gehört und was ich für ein Social-Media-Gerücht gehalten hatte: Die Gestelle waren leer gekauft. Bis dahin dachte ich, Hamsterkäufe gebe es nur in Zoohandlungen, aber nein, die Menschen hatten zugelangt, und zwar so richtig, vielhändig. Vor allem beim Gemüse. Die Gestelle waren gänzlich leer geräumt. Gänzlich? Nein, es gab noch zwei Randen, eine Süsskartoffel – und eines der Kistchen war gar noch fast voll: jenes mit dir, mein lieber Blumenkohl. Da überkam mich Mitleid. Selbst wenn es hart auf hart kommt, scheinen die Menschen dich zu meiden. Was ich einerseits nicht verstehen kann, andererseits still begrüsse, denn du bist in meiner persönlichen Gemüsehitparade auf einem der vorderen Plätze angesiedelt, wohl auf dem Siegertreppchen gar, zusammen mit der Prinzessin Erbse und dem für immer und ewig unschlagbaren King Artischocke. Die Artischocke ist ja so etwas wie der Muhamad Ali der Gemüse. Und du? Wer bist du? Nobody?