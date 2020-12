Alle müssen sich registrieren, aber der Bund nutzt die Daten aus den Restaurants mangelhaft und vor allem: zu spät. Foto: Guglielmo Mangiapane (Reuters)

Wer in ein Restaurant, eine Bar oder sonst an eine öffentliche Veranstaltung geht, muss sich seit mehr als einem halben Jahr mit Namen, Adresse und Telefonnummer registrieren. So können die Kontakte von Infizierten mit Covid-19 zurückverfolgt und weitere Ansteckungen verhindert werden. Theoretisch, jedenfalls. Doch heute braucht das Tage, weil die Daten von den Kantonen nicht genutzt werden. Und die kantonalen Tracer sind mit den hohen Fallzahlen völlig überfordert.

Gleichzeitig verschärft der Bundesrat im Wochentakt die Massnahmen, und möglicherweise droht am nächsten Freitag gar ein Shutdown der Wirtschaft über die Feiertage.

Das müsste nicht sein. Wenn Bund und Kantone statt auf immer neue analoge Massnahmen auf digitales Tracing setzen würden, wäre die Pandemie ohne diese Massnahmen einzudämmen. Wenn die vorhandenen Daten genutzt würden, ginge es Sekunden statt Tage, um eine Ansteckung zurückzuverfolgen und zu stoppen. Doch Bund und Kantone ignorieren die Möglichkeit. Nur schon einen Test haben sie abgelehnt. Dies, obwohl uns asiatische Länder vormachen, wie einfach und wirksam das wäre.

«Die Weigerung der Behörden, diese Daten zu nutzen, ist entweder Zeichen von Inkompetenz oder von Verantwortungslosigkeit.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörden die Chancen von Digitalisierung nicht sehen. Sie fürchten sich davor, Verantwortung zu übernehmen, und vertrauen lieber staatlichen Eingriffen als einer Partnerschaft mit der Wirtschaft. Doch hier geht es um Menschenleben: Die Weigerung der Behörden, diese Daten zu nutzen, ist entweder Zeichen von Inkompetenz oder von Verantwortungslosigkeit.

Alain Berset beteuert regelmässig, was für eine Chance die Digitalisierung beim Kampf gegen Covid-19 sei. Doch auch er verzichtet darauf, konkret die Nutzung der Daten einzufordern. Und die Gesundheitsdirektoren verpassen die Gelegenheit, ihr Contact-Tracing zu entlasten, Kosten zu sparen und wirksamer die Pandemie einzudämmen. Gerne zeigen Politiker auf die Bürger, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen, doch die Behörden tragen eine Mitschuld.