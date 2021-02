Verschiebung Cup-Achtelfinal – «Lieber ein reguläres Spiel» Wie erwartet spielt der FCW am Mittwoch zu St. Jakob statt auf der heimischen Schützenwiese um seine nächste Chance, erstmals überhaupt ein Cupspiel gegen den FC Basel zu gewinnen. Hansjörg Schifferli

Der Rasen in Basel ist momentan in besserem Zustand als derjenige . . . Foto: Dominik Plüss

Es hätten schöne Tage sein können für den FCW – zuerst in der Meisterschaft das Spitzenspiel gegen die (ehedem) grossen Grasshoppers, dann im Cup der Achtelfinal gegen den (auch nicht mehr ganz so) grossen FC Basel. Zweimal wäre die Schützenwiese voll gewesen.

Am kommenden Dienstag gegen Kriens Infos einblenden Bestätigt wurde gestern nicht nur vom Verband der Platzabtausch mit Basel, sondern von der Liga auch die Neuansetzung des zuletzt verschobenen Meisterschafts-Heimspiel gegen Kriens auf den kommenden Dienstag. (hjs)

Jetzt war sie leer, als die Grasshoppers kamen und mit drei Punkten für ein glückhaftes 3:2 wieder abzogen. Und gegen den FCB wird sie nicht mal als Schauplatz des Ereignisses dienen. Vom FCW ging die Initiative aus, am Mittwoch zu St. Jakob zu spielen – sich lieber in der Fremde und unter korrekten sportlichen Verhältnissen zu treffen als ein nächstes Theater um den Zustand der «Schützi» zu provozieren. So ist die Sicht der Dinge des Leiters Sport Oliver Kaiser zu interpretieren. Man hat mit den Baslern auch finanziell Lösungen gefunden. Und Trainer Ralf Loose sagt: «Es wäre für uns wohl etwas von Vorteil gewesen, bei uns zu spielen. Aber ich bin auch dafür, dass es ein reguläres Spiel gibt.»