Kolumne Max Küng – Lieber Ernö Rubik Dank Corona: der erste gelöste Zauberwürfel meines Lebens. Max Küng

Illustration: Satoshi Hashimoto

Sie sind der Erfinder des Zauberwürfels, der im Sommer vor genau vierzig Jahren in die Läden kam, zum «Spiel des Jahres» erkoren wurde, fortan wegging wie frisch geschnitten Brot und die Pausenhöfe flutete – damals hasste ich Sie und Ihren Würfel.

Natürlich musste auch ich so einen Zauberwürfel haben, aber schnell durfte ich feststellen: Ich war zu dumm, um ihn zu lösen. Einfach zu dumm. Unter grosser Anstrengung schaffte ich eine Seite. Doch nie mehr. Ausser einmal, als ich ihn, nicht ohne Geschick und mit viel Kraft, auseinanderbrach, in seine Einzelteile zerlegte und korrekt wieder zusammenbaute. Allerdings getraute ich mich nicht, diesen Betrugswürfel als gelöst herumzuzeigen – dazu fehlte es mir dann doch an der nötigen Behauptungsenergie.

Ein gelöster Rubik’s Cube blieb für mich unerreichbar – also fand ich mich mit meiner Beschränktheit ab und lebte mein Leben in Dummheit weiter. Der Würfel verschwand, und wenn ich ihn in den folgenden vierzig Jahren zufälligerweise wiedersah – auf einem Flohmarkt etwa oder als Deko-Element in einer Achtzigerjahre-TV-Show –, wurde ich jäh an die ferne Zeit erinnert. Der Würfel war ein fortdauerndes Mahnmal für mein kindliches Scheitern, ein Gedenkstein für das Aufzeigen von Limits und die frühe Erkenntnis der eigenen Dummheit.

Der Zufall wollte es, dass Ihr Zauberwürfel zur Corona-Zeit wieder in mein näheres Blickfeld geriet. Genauer waren es die Hände von Kindern, in denen ich das Ding sah. Und ich sah noch etwas: Die Kinder lösten den Würfel irre schnell. Innert Sekunden. Fliegende Finger, ein rhythmisch ratterndes Geräusch, ein Farbenwirbel, dann ein zufriedenes Grinsen: Es schien ein Kinderspiel zu sein.