Reaktionen auf Bundesratsentscheid – Lieber später, dafür «richtig» öffnen Der Entscheid des Bundesrats, Jugendlichen mehr Erleichterungen zu ermöglichen, sei sehr wichtig, heisst es bei der offenen Jugendarbeit Winterthur. Gemischt sind die Gefühle hingegen bei den Gastronomen. Gregory von Ballmoos

Das Cappuccino darf die Terrasse noch nicht öffnen. «Superschade» findet das Wirt Kari Fatzer. Foto: Madeleine Schoder

«Die Erleichterungen für die Jugendlichen sind sehr wichtig», sagt Mireille Stauffer, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Winterthur; die Jugendlichen seien sehr fest betroffen durch den Lockdown. Jugendliche bis 20 Jahre (Jahrgang 2001) dürfen ab nächster Woche wieder zum Sport inklusive Wettkämpfe und auch wieder musizieren. «Vor allem der Sport als Ausgleich ist essenziell in diesem Alter», sagt Stauffer. Viele Jugendliche hätten auch Angst in diesen unsicheren Zeiten, so Stauffer, da sei ein engerer Austausch mit einer Bezugsperson aus der Jugendarbeit noch wichtiger.