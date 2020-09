Geschichtenpfad in Elgg – Liebeserklärung an die Langsamkeit «Chi va piano va lontano» – mit diesem Motto hat der traditionelle Elgger Geschichtenpfad der Langsamkeit gehuldigt. Ein persönlicher Spaziergang mit viel Zeit. Stephanie Hugentobler

Elsbeth Abegg liest im Garten des Schulheims eine Geschichte über ein Mädchen vor. Foto: Heinz Diener

Es sei ein «komisches Luege» in all die Maskengesichter, sagt Peter Zinggeler, der hauptverantwortliche Geschichtenerzähler, bei seiner Begrüssung am Sonntag zu den rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern. Zur Freude der Veranstalter sind mehr gekommen als letztes Jahr.