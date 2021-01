Gastrokolumne «Angerichtet» – Lieblingspizza und Heimkino Wir wären sehr gerne ins Restaurant Pulcinella, aber es ist ja geschlossen. Immerhin war danach der Weg ins Kino kurz – und der Heimweg auch. David Herter

Die Pizzen aus dem Karton sind knusprig und heiss und schmecken genauso gut, wie wir sie in Erinnerung hatten. Foto: David Herter

Gut möglich, dass wir am Freitagabend wieder einmal ins Pulcinella wären. Und danach ins Kino und ins Kraftfeld. Nach Hause wären wir ganz spät, vielleicht sogar mit dem Taxi. Es wäre eine ungesunde Nacht geworden und ein böses Erwachen. Aber das hätten wir in Kauf genommen.

Statt zu zweit in der gemütlichen Ecke, gleich links hinter dem Eingang ins Restaurant, bleiben wir zu viert zu Hause. Die Eltern sitzen schon am Esstisch, blättern in der Zeitung und kosten den Hauswein: einen biologischen Rioja. Italienischer Wein war leider nicht zur Hand. Es ist uns wohl, aber wir vermissen den Geruch der italienischen Küche, das Geplauder an den Nebentischen und den Service an den Tisch.