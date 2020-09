Kultur in Winterthur – Liedermacher touren im Zirkuswagen Die sechs Organisatoren des jährlich stattfindenden Troubadix-Festivals für Liedermacher haben erstmals

ein gemeinsames Programm zusammengestellt. Die Premiere ist am Freitagabend in Winterthur. Leon Zimmermann

Irene Mazza, Gabriel Kramer, Sonja Wunderlin, Börnie Flück, Myri Mild und Andreas (Fat Tiger) Vettiger organisieren jedes Jahr ein Musikfestival für Liedermacher. Am Freitag lancieren sie auf dem Teuchelweiher-Areal ihre erste gemeinsame Tournee. Foto: PD

Das Projekt «Troubadix auf Touren» ist eine Hommage an die Liedermacherei, die in der Schweiz eine grosse Tradition hat. Organisiert haben es sechs befreundete Musiker, die seit 20 Jahren das Troubadix-Festival in Brugg AG durchführen – eine Art Wettbewerb für Liedermacher.