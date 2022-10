Unfall in Winterthur – Lieferwagen fährt 7-jährigen Buben an und verletzt ihn schwer Am Dienstagnachmittag ereignete sich bei der Verzweigung Brauerstrasse/Zentralstrasse eine Kollision. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur

Am Dienstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr wurde ein Knabe bei der Verzweigung Brauerstrasse/Zentralstrasse von einem Lieferwagen angefahren. Dabei wurde der 7-Jährige erheblich verletzt. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.



Die entsprechende Meldung ging via Kantonsspital Winterthur bei der Polizei ein. Ein Kind sei nach einem Verkehrsunfall eingeliefert worden. Erst wegen dieser Meldung rückte eine Patrouille aus und nahm Abklärungen vor.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog um circa 16.30 Uhr ein Lieferwagenlenker von der Brauerstrasse links in die Zentralstrasse ab und erfasste dabei den 7-jährigen Buben, der mit dem Trottinett unterwegs war. Beim Lenker des Lieferwagens handelt es sich um einen 45-jährigen Nordmazedonier. Der Knabe wurde vor Alarmieren der Polizei mit erheblichen Verletzungen direkt ins nahe gelegene Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, wie die Polizei weiter schreibt.

mps

