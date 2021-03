Seniorin schwer verletzt – Lieferwagen fuhr in Winterthur-Töss 89-Jährige an Am vergangenen Freitagvormittag ereignete sich in der Emil-Klöti-Strasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einer betagten Fussgängerin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Die Stadtpolizei rückte nach Winterthur-Töss aus, wo eine ältere Dame angefahren worden war.

Bild : Moritz Hager/Symbolbild

Lokal LAB

Vergangenen Freitag, kurz vor 10.30 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei die Meldung, wonach an der Emil-Klöti-Strasse eine ältere Dame von einem rückwärtsfahrenden Lieferwagen angefahren worden sei. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die 89-jährige Schweizerin wurde vom Rettungsdienst Winterthur versorgt und für weitere Abklärungen ins Spital gebracht.

Nachdem anfänglich von leichten Verletzungen ausgegangen worden war, ergab ein Untersuch im Spital, dass sich die Frau beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte. Der Lenker des Lieferwagens, ein 53-jähriger Schweizer, wird entsprechend zur Anzeige gebracht.

mcp