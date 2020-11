Unfall auf der A3 in Horgen – Lieferwagen kracht in Baustelle – keine Verletzten Ein Lieferwagenfahrer kollidierte am Dienstag auf der Autobahn A3 mit einem Baustellenfahrzeug und kam in seinem schwer beschädigten Gefährt erst nach 200 Metern zum Stillstand. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

An dieser Stelle kollidierte der Lieferwagen mit der Baustellensignalisation. Die Bauarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen. pd / Kantonspolizei Zürich

Kurz vor Mitternacht fuhr ein 55-jähriger Schweizer am Dienstagabend mit einem Lieferwagen auf der Autobahn Richtung Chur. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, krachte er dann im Bereich des Anschlusses Horgen in den Aufpralldämpfer eines Signalisationslastwagens. Dieser kündigte dort eine Nachtbaustelle an.

Das Unfallfahrzeug prallte beidseitig gegen die Leitplanken und schrammte knapp an zwei weiteren Baustellenfahrzeugen vorbei. Mehr als 200 Meter nach der ersten Kollision kam der Lieferwagen schwer beschädigt zum Stillstand. Die Bauarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Der Lenker blieb ebenfalls unverletzt, wurde aber mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Mann eine Blut- und Urinentnahme an.

Die Autobahn Richtung Chur musste wegen des Unfalls und der Räumung der Unfallstelle bis nach vier Uhr gesperrt werden; eine Umleitung wurde signalisiert.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst See-Spital Horgen, Mitarbeiter des Unterhaltsbezirks 5 sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

