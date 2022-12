Feuerwehreinsatz in Winterthur – Lieferwagen nach Unfall ausgebrannt Am Montagabend kam es an der Schützenstrasse zu einem Auffahrunfall. Nach dem Unfall geriet eines der Fahrzeuge in Brand. Verletzt wurde niemand.

Plötzlich fing eines der Unfallfahrzeuge Feuer. Stapo Winterthur

Am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, wurde die Stadtpolizei Winterthur alarmiert, weil es an der Schützenstrasse zu einem Auffahrunfall gekommen war. Eine Patrouille rückte aus, um den Unfall aufzunehmen. Während der Unfallaufnahme wurden die beiden Fahrzeuge in der Strickerstrasse abgestellt. Plötzlich sei das hintere Fahrzeug, ein Lieferwagen, in Brand geraten, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch. Stapo Winterthur

Nun rückte auch noch die Feuerwehr aus, um das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahes Gebäude verhindern und den Brand löschen. Der Motorraum des Fahrzeuges brannte jedoch vollständig aus.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 60’000 Franken. Die Strickerstrasse musste für die Löscharbeiten bis kurz vor 20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

mcp