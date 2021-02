Aufgefallen in Adlikon – Liess sich flicken: Adliker Türmchenuhr tickt wieder richtig Sie war das Gesprächsthema an der letzten Gemeindeversammlung – die alte Uhr auf dem Primarschulhaus. Nun funktioniert sie wieder. Aber für wie lange? Markus Brupbacher

Das Adliker Primarschulhaus mit dem schmucken Türmchen: In ihm haust eine etwas eigensinnige Uhr. Foto: Marc Dahinden

An der letzten Adliker Gemeindeversammlung Anfang Dezember war sie der heimliche – wenn auch etwas eigensinnige – Star: die Uhr im Türmchen des Schulhauses. Zwar lief das alte Uhrwerk damals noch, aber nicht mehr richtig. So läutete das Glöckchen immer wieder mal zur falschen Zeit. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass eine Adliker Gemeinderätin zu spät an eine Sitzung kam.

Technologie «völlig veraltet»

Auch die wiederholten Interventionen des Uhrmachers vor Ort hatten keine nachhaltige Verbesserung gebracht, sodass Primarschulpräsident Barnabas Hayn die Versammlung fragte: «Was machen wir mit der Uhr?» Die Technologie sei «völlig veraltet». Solle man mehr Geld in die Hand nehmen für eine umfassende Reparatur? Der Tenor der Anwesenden: Die Türmchenuhr soll geflickt werden. Die Schulpflege nahm das Votum mit. Man werde das weitere Vorgehen beraten und eine Kostenschätzung veranlassen.