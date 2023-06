Gemeinde Lindau – Lindau will Kinder und Jugendliche stärker beteiligen Der Gemeinderat gibt grünes Licht für das Jugendarbeitsprojekt «PartiZHipation». Almut Berger

Lindau beteiligt sich am Projekt «PartiZHipation» der kantonalen Kinder- und Jugendförderung Okaj Zürich. Das Ende 2020 gestartete Projekt will Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche ins gesellschaftliche und politische Leben integrieren. Dabei habe Lindau die Möglichkeit, das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» von Unicef Schweiz und Liechtenstein zu erwerben, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

In einem von der Okaj Zürich begleiteten Prozess wird die Gemeinde nun ihre Strukturen im Hinblick auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen überprüfen und bewerten lassen und anschliessend entsprechende Massnahmen definieren. Das Projekt ist für die insgesamt zehn teilnehmenden Gemeinden grundsätzlich kostenlos, sie müssen aber Zeit und Ressourcen (ca. zehn Stellenprozente) zur Verfügung stellen.



