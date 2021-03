Frappé fédéral – Linke spuckten, Rechte schluckten Die Session ist gestartet und mit ihr der grosse Corona-Massentest für die Mitglieder des Parlaments. Nicht alle machten mit. Meinung Fabian Renz

246 Menschen auf engem Raum beisammen, eine Unmöglichkeit dieser Tage. Es sei denn, man ist Mitglied der eidgenössischen Räte. In diesem Fall hiess es am Montag im Berner Bundeshaus: Willkommen zur Frühjahrssession 2021 – und willkommen zu einer der grössten Corona-Testaktionen des Landes. Sämtlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern war «wärmstens empfohlen» – so formulierte es Ständerat Thomas Hefti von der Verwaltungsdelegation –, von den vorab zugeschickten Speichelröhrchen Gebrauch zu machen. Mit flächendeckender Vernunft schien die Delegation freilich nicht zu rechnen. Jedenfalls wurden die Volksvertreter im Instruktionsschreiben auch gleich gebeten, ungenutzte Testkits doch wenigstens wieder zurückzubringen.