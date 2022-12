Zweifelhaftes Social-Media-Phänomen – Linkedin – das Netzwerk der Schulterklopfer Facebook ist vorbei, Twitter auf dem Prüfstand. Und Linkedin? Scheint so ganz frei von Kontroversen – und gerade deshalb erfolgreich zu sein. Moritz Marthaler

Ein Publikum, das noch immer wachsen kann: Prognostiker sehen in Linkedin eine der aufsteigenden Plattformen im nächsten Jahr. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Linkedin ist alt – älter als Facebook

Als Kaspar Villiger noch Schweizer Bundespräsident war und die Einführung des Euro zu reden gab, wurde Linkedin gegründet. 2002 war das, ein Jahr später ging die Plattform online – zu einem Zeitpunkt, als etwa Mark Zuckerberg mit Facemash.com an seinem Campus in Harvard erst am Prototyp von Facebook tüftelte. Linkedin ist das älteste noch aktive Social-Media-Netzwerk. Die Gründer um den damaligen Paypal-Geschäftsführer Reid Hoffman bauten ihr Netzwerk systematisch auf bis heute 26 Sprachen aus und gingen damit 2011 an die Börse. 2016 wechselte Linkedin den Besitzer und gehört seither dem Software-Giganten Microsoft.