Budgetdebatte im Zürcher Gemeinderat – Linksgrüne Macht im Gemeinderat bleibt ungebrochen Der Gemeinderat hat das Budget der Stadt Zürich marginal erhöht. AL, Grüne und SP brachten alle gemeinsamen Anliegen durch. So scheiterte auch der Angriff auf den Steuerfuss. Corsin Zander

Finanzvorsteher Daniel Leupi, hier bei der Debatte am Mittwoch, kann am Schluss der Budgetdebatte zufrieden bilanzieren, dass der Gemeinderat sein Budget nur leicht angepasst hat. Foto: Boris Müller

In einem rekordverdächtigen Tempo paukte der Zürcher Gemeinderat in diesem Jahr die Budgetdebatte durch. Die Detailberatung war bereits am Freitagabend um 19.20 Uhr durch, obwohl für die Debatte bis kurz vor Mitternacht Zeit eingeplant worden war und sich die Ratsmitglieder auch noch den Samstag dafür freigehalten hatten.