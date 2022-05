Die Ausgangslage

Wir starten den Liveticker mit ein wenig Denksport.

Will der FC Winterthur heute direkt in die Super League aufsteigen, muss er sein Spiel in Kriens gewinnen. Gleichzeitig muss Vaduz das erstplatzierte Aarau schlagen, das heute vor ausverkauftem Haus spielt.

Zudem darf Schaffhausen die 3-Tore-Differenz auf den FC Winterthur nicht aufholen. Ein Beispiel: Wenn Winterthur 1:0 und Schaffhausen in Lausanne mit 4:0 gewinnt, ziehen die Munotstädter wieder am FCW vorbei.

Für den zweiten Platz, der zur Barrage berechtigt, darf Schaffhausen nicht mehr Punkte als der FCW holen. Wenn beide siegen wird auch hier die Tordifferenz entscheidend sein, die momentan für die Winterthurer spricht.

Aber selbst wenn Schaffhausen die Winterthurer an diesem letzten Spieltag noch überholen würde, könnte es bei einem Winterthurer Sieg noch für die Barrage reichen. Dazu müsste Aarau aber verlieren.

Für Sportredaktor Hansjörg Schifferli ist an diesem «Tag der Wahrheit» klar: «Die Barrage muss es schon sein».