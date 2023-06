Kolumne Stadtverbesserin – LKW-Fahrer for Bundesrat! Die Stadtverbesserin wagt sich auf nationales Terrain. Denn: Der nächste Bundesrat sollte ein Winterthurer Held sein. Deborah von Wartburg

In diesem grün-weissen LKW sass ein Bundesratskandidat, weiss die Stadtverbesserin. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Ein bisschen Grössenwahn hat noch nie geschadet. Deshalb will die Stadtverbesserin heute nicht nur Winterthur verbessern, sondern gleich die ganze Schweiz. Den Grund haben wohl die meisten mitbekommen: Alain Berset tritt zurück. Als der Mr. Corona das am Mittwoch bekannt gab, setzte sich sofort das journalistisch mutmassende Stellenkarussell in Gang. Wer wird den Bundesrat ersetzen?

Die aus dem Hut gezauberten Kandidatinnen und Kandidaten sind ja ganz okay, aber auch sehr erwartbar, findet die Stadtverbesserin.

Besser wäre ein Sprengkandidat, ein junger, unverbrauchter Mensch mit Macherqualitäten. Genau ein solcher Alltagsheld sorgte diese Woche in Winterthur für Schlagzeilen. Ein Irrfahrer war unterwegs und gefährdete Fussgänger und Velos, ein Polizist musste gar zur Seite springen. Gestoppt wurde das Auto schliesslich von einem rumänischen LKW-Fahrer, der seinen Brummi als Schutzmauer quer auf die Strasse stellte. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Lastwagen als Pandemie-Wand

Dieser Mann gehört in den Bundesrat, findet die Staatsverbesserin. Eine ganz wichtige Fähigkeit für den Bundesrat bringen Fahrer und Lastwagen mit, zusammen sind sie Meister im Blockieren. Ein unfaires Angebot der EU? Lastwagen quer über die Grenze. An dem Koloss kommt garantiert keine Flasche Riesling und keine Grenzgängerin vorbei, bevor Brüssel nicht einlenkt. Eine neue Pandemie? Bämm: Lastwagen vor alle Haustüren! Da geht niemand mehr an illegale Partys oder heimlich ins Büro.

Der LKW-Fahrer würde auch für Unterhaltung sorgen. So könnten Ueli-Maurer-Nostalgiker mit einem quer gestellten LKW vor den Journalisten als «Kai Lust»-Ersatz befriedigt werden. Der LKW-Mann würde auch nie an zu enger Kommunikation mit Ringier aufgehängt. Denn er kommuniziert nur über Hupen. Einmal für Ja und zweimal für Nein.

Wahrscheinlich wird jedoch nichts aus der Kandidatur. Denn der LKW-Fahrer ist bereits weitergereist. Der «Landbote» weiss das, weil er nach dem heldenhaften Einsatz gern mit ihm gesprochen hätte, der rumänisch-deutsche Dolmetscher stand schon parat. Und zugegeben: Wenn der LKW-Held keine Zeit für die Zeitung, aber für den Bundesrat hätte, wäre der «Landbote» schon ein klitzekleines bisschen beleidigt.

