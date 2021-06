ZDF über Schweiz-Frankreich – Lob an die Deutschen Das Zweite Deutsche Fernsehen hat den Match der Schweizer gegen die Franzosen genauso souverän wie begeisternd moderiert. Guido Kalberer

Per Mertesacker, Christoph Kramer und Martina Voss-Tecklenburg waren Gäste im ZDF-Sportstudio. Foto: ZDF

Schweizer Sport – da gehört zwingend SRF dazu. Zumindest bis gestern. Nachdem mich der Moderator beim Spiel unserer Mannschaft gegen die favorisierten Franzosen nicht überzeugt hatte, schaltete ich aufs Zweite Deutsche Fernsehen um. Und blieb.

Kompetent und begeisterungsfähig hat das deutsche Moderatorenduo die Partie begleitet. In der Pause und nach dem überraschenden Sieg der Schweizer wurde das Niveau noch gehoben: Im Studio analysierten Fachleute das Fussballspektakel mit viel Sympathie für den Underdog – für Spieler, die man in Deutschland nicht vorstellen muss, weil die meisten ihr Geld in der Bundesliga verdienen.

