Holzbauten im Zürcher Weinland – Lob für Werkhof, Kritik an Kindergarten-Neubau Der Forstwerkhof in Uhwiesen besteht aus einheimischem Holz, der Kindergarten in Feuerthalen hingegen aus osteuropäischem Material. Roland Müller

Aus einheimischem Holz «geschnitzt»: Der neue Forstwerkhof in Uhwiesen. Foto: Roland Müller

An der Einweihungsfeier des neuen Forstwerkhofs Uhwiesen freute sich Förster Hansueli Langenegger: «Wir konnten hier immerhin rund 500 Kubikmeter Käferholz aus dem Revier verbauen.» Der zweigeschossige Zweckbau wird nun an das Forstrevier Cholfirst vermietet.

Ganz anders ist die Stimmung beim Förster in Feuerthalen. Für den neuen Dreifachkindergarten wurde kein Material aus heimischen Wäldern verbaut, sondern Holz aus Osteuropa. Das löst in Fachkreisen Kritik aus. So auch kürzlich an der Generalversammlung der Holzindustrie Schweiz Region Ost (HIS Ost) in Elgg.