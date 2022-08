Presseschau zum Zionistenkongress – Lob, Pathos und Kritik Die Stadt Basel war in den letzten Tagen Schauplatz des historischen 125-Jahr-Jubiläums des ersten Zionistenkongresses. Wie die internationale Presse darüber berichtet. Tobias Burkard

Ausschnitt aus der «Israel Hayom», die gemäss Wikipedia eine Auflage von 275’000 Exemplaren besitzt. Foto: Screenshot «Israel Hayom»

Polizeihelikopter, umgeleitete öffentliche Verkehrsmittel und viel Polizeipräsenz: Es war spür- und sichtbar, dass sich die letzten Tage Wichtiges in Basel abspielte. Ein Blick in die internationale Presse bestätigt diesen Eindruck: Vor allem in der israelischen Presse wurde ausführlich über das 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses berichtet. In Basel fand 1897 der erste Zionistenkongress statt, an dem der Grundstein für einen jüdischen Staat gelegt wurde.