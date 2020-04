Geheimgang 188 geht online – Lockdown-Rätselspiel aus Winterthur Weil ihr Escape-Room wegen des Coronavirus geschlossen ist, haben Miro Hintermüller und Cédric Holenstein innert eines Monats ein Onlinespiel entwickelt. Optisch-erzählerisch ein Highlight und ab heute spielbereit. Martin Gmür

Fünf Illustratorinnen und Illustratoren sind beteiligt am neuen Onlinespiel, unter ihnen Pablo Hintermüller, der den Zug im Bahnhof Winterthur gezeichnet hat. Bild: PD

Man schreibt das Jahr 2040, es ist der 7311. Tag des Corona-Lockdown. Aus dem Bundeshaus meldet sich der auch schon etwas gealterte SRF-3-Moderator Michel Birri mit einem dramatischen Hilferuf. So beginnt das Onlinegame «Sherlock Down». Via Bahnhof Winterthur gelangt man in den Führerstand eines ICE, muss dort die richtigen Schalter umlegen, und schon ist man mittendrin. Seit heute kann «Sherlock Down» online gespielt werden. Wir konnten uns schon gestern daran versuchen und damit vergnügen und ziehen das erste Fazit: äusserst sorgfältig gestaltet und aufgebaut. Innert eines Monats ist hier in Winterthur ein Point-and-Click-Game entstanden, das über den Lockdown hinaus viele Hobby-Holmes-Heimdetektive anlocken wird.