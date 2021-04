Escape-Game aus Winterthur – Lockdown-Rätselspiel neu auch in Deutschland Das Online-Escape-Game «Sherlock Down» aus Winterthur ist bereits ein Jahr alt. Nun können auch Spielerinnen und Spieler in Deutschland miträtseln. Fabienne Jacomet

Der Bahnhof Winterthur im Onlinespiel «Sherlock Down» wurde von Pablo Hintermüller gezeichnet. Illustration: PD

Vor einem Jahr veröffentlichten die Winterthurer Escape-Game-Betreiber Miro Hintermüller und Cédric Holenstein vom Geheimgang 188 ihr Onlinespiel «Sherlock Down». Dies, um einen Teil ihrer Fixkosten zu decken, während ihr Standort am Lagerplatz geschlossen blieb. Das sei ihnen gelungen. Für 30 Franken kann man einzeln oder als Gruppe in das virtuelle Abenteuer eintauchen. Laut den Erfindern sind schon über 1000 Spiele gespielt worden. Nun haben vier andere Escape-Betreiber das Spiel in ihr Sortiment aufgenommen. Einer aus Dietikon und drei aus Deutschland. Weitere sind interessiert.