Musikfestwochen in Winterthur – Lockere Aufwärmrunde für die grosse Party Die 48. Musik­festwochen sind friedlich-entspannt gestartet. Die Altstadt war gut gefüllt – und das neue Bijou sofort besetzt.

Der Sommer geht in die letzte Runde – und Winterthur trifft sich. Impression von der Steinberggasse. Foto: Seraina Boner

Das grosse Winterthurer Klassentreffen – die Musikfestwochen – hüllte die Altstadt am Mittwochabend in buntes Licht und sanfte Klänge, die von den Bühnen auf der Steinberggasse und dem Kirchplatz auf die Gassen hallten. Nachdem letztes Jahr in dem dichten Gedränge fast kein Durchkommen mehr gewesen war, verteilten sich die Massen diesmal angenehm übers Gelände. Die neue Attraktion, das Deck auf der Mampferei, war rasch gut besetzt. Von da geht der Blick über die Startrampe auf die Hauptbühne. Bands wie Tood Art und Noemi Beza machten mit Arab Disco Rock und Folk-Pop den Anfang, während hinter der Stadtkirche Katy J. Person das Publikum mit träumerischem Britpop zum Wogen brachte.

Am Donnerstag legen die MFW eine Schippe drauf: mit Dancehall (Lateena), Drum ’n’ Bass (Deki Alem) und 70er-Funk (Willie J Healey).

