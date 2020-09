Hilfe bei der Stellensuche Kanton will seine Lehrabgänger nicht im Regen stehen lassen

Die Corona-Pandemie hat den Zustand des Zürcher Arbeitsmarktes deutlich verschlechtert. Der Kanton will seinen etwa 100 Lehrlingen helfen, die ihre Ausbildung in diesem Sommer abschliessen. Zur Weiterbeschäftigung verpflichten will er sich aber nicht.