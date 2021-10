Abstimmung vom 28. November – Lokales Komitee wirbt für Ja zum Covid-Gesetz 30 Personen aus Winterthur wollen «der schweigenden Mehrheit» eine Plattform verschaffen. Unterstützt wird das Komitee bislang vor allem aus links-grünen Kreisen. David Herter

Das Komitee will «der einseitigen Dominanz der Corona-Verharmlosung in den Medien» eine Stimme der Vernunft entgegensetzen. Screenshot: «Landbote»

Ein Komitee aus Winterthur wirbt für ein Ja zum Covid-Gesetz in der nationalen Abstimmung vom 28. November. Gegründet wurde es von 30 Personen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport. Ziel des Komitees ist es laut einer am Dienstag verschickten Mitteilung, «der einseitigen Dominanz der Corona-Verharmlosung in den Medien» eine Stimme der Vernunft entgegenzusetzen. Das Komitee wolle «der schweigenden Mehrheit» eine Plattform bieten.

Die Impf- und Covid-Gesetz-Gegner erhielten aufgrund ihrer Aktivitäten auch im «Landboten» zu viel Platz, erläutert Komitee-Initiant Matthias Erzinger die Aussage. Der Vorwurf richte sich aber ebenso an die zitierte schweigende Mehrheit, die öffentlich zu wenig Stellung genommen habe.