Ein ungewöhnlicher Lebenslauf – London und Spreitenbach sind ihre Heimat Als Kind erlebte Diane Hoffmann die Bombardierung Londons. Als junge Frau fühlte sie sich fremd im ländlichen Spreitenbach und sehnte sich nach Zürich. Sie ist nie dort angelangt. Hélène Arnet

Zwischen einer englischen Lady und einem «Luusmeitli». Diane Hoffmann bezeichnet sich selbst als «etwas extrovertiert». Foto: Sabina Bobst

Als Diane Hoffmann mit ihrem Mann und ihrer Tochter 1965 ihre Wohnung in Spreitenbach bezog, gab es dort mehr Kühe als Menschen. So beschreibt die heute 86-Jährige den Eindruck, den ihr die Aargauer Gemeinde damals machte. «Wir sahen das als Übergangslösung, zumal mein Mann in Zürich arbeitete», erinnert sie sich. Nur war es mit dem kleinen Salär ihres Mannes undenkbar, in der Stadt Zürich eine Wohnung zu finden.

Die Übergangslösung dauerte über fünfzig Jahre. Sie dauert immer noch an. Diane Hoffmann, zierlich und zappelig, sitzt an einem Holztisch im Central, das im alten Teil von Spreitenbach liegt – dort, wo man das Bauerndorf noch erahnt. Sie trinkt einen Süssmost und erzählt von einer schwierigen Kindheit.