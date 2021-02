Die häufigsten Symptome – Long-Covid hat viele Gesichter Vor allem bei Menschen, die eine schwere Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, können auch im Nachhinein noch diverse Symptome auftreten. Das Unispital hat eine Anmeldeplattform im Internet aufgebaut, um diesen Patienten zu helfen. Patrick Gut

Noch ist es kein Jahr her, dass in der Schweiz die erste Infektion mit Covid-19 festgestellt wurde. Und inzwischen ist klar: Covid-19 und seine Langzeitfolgen beschäftigen längst nicht mehr die Lungenärzte allein. Inzwischen ist eine breite Palette an Symptomen und Folgeerkrankungen bekannt, welche verschiedene medizinische Disziplinen betreffen.

Malcolm Kohler befasst sich am Universitätsspital Zürich (USZ) mit Covid-19. Der Professor ist Direktor der Klinik für Pneumologie und leitet den Medizinbereich Herz-Gefäss-Thorax. Schon im Mai 2020 hatte er im Interview mit dieser Zeitung prognostiziert: «Es wird etliche Menschen mit Folgeerkrankungen geben.» Diese Aussage bewahrheitet sich nun.