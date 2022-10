Duell der Fantasy-Serien – «Lord of the Rings» vs. «House of the Dragon» – Wer gewinnt? Wo gibts mehr Sex, wo mehr Siechtum? Wir lassen die beiden Erfolgsserien gegeneinander antreten. Wer gewinnt im Match nach Punkten? Philippe Zweifel Matthias Lerf Pascal Blum

Auf in den Kampf: Eine Szene aus «House of the Dragon», der Prestige-Serie des US-Senders HBO. Fotos: PD

Zwei Fantasy-Serien über Palastintrigen, Macht und Verrat, zwei Prestige-Produktionen von grossen Streamingdiensten: Die ersten Staffeln von «House of the Dragon» (HBO) und «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (Amazon Prime) sind nun vorbei. Wer gewinnt im Direktkampf – «Dragon» oder «Rings»? Vorsicht, Spoiler!