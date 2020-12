Weihnachten in Grossbritannien – Tiefster Winter im Vereinten Königreich Die Briten müssen auf viele ihrer traditionellen Festtagsbräuche verzichten. Und das ist nicht das einzige grosse Problem, welches das Königreich gerade hat. Peter Nonnenmacher

Die Dekorationen wirken fast trotzig, richtige Festtagsstimmung kommt dabei indes kaum auf: Passant auf der Shoppingmeile Regent Street in London. Foto: Neil Hall (EPA/Keystone)

Die «Pantos» – die traditionellen, pantomimischen Weihnachts-Theaterspässe für Kinder – sind diesen Winter gestrichen. Das «Nussknacker»-Ballett im Royal Opera House ist abgesagt. Father Christmas, den Weihnachtsmann, trifft man nur online, nicht in der Warenhaus-Ecke. Und die Schlittschuhe müssen am Nagel hängen bleiben. Nirgends gibt es eine öffentliche Eisbahn für sie.

Trotzig haben britische Familien bunte Lichterketten an Hausfassaden und in Vorgärten befestigt, um die gedrückte Stimmung etwas aufzuhellen. Statt in Pubs und Restaurants sitzt man allabendlich um den Fernseher. Nach fröhlichen «Jingle Bells» ist kaum jemand zumute. Ein ganz anderes Weihnachtslied trifft die Stimmung eher in diesen Covid-Zeiten: «In the bleakest mid-winter», mitten im kältesten und finstersten Winter, fühlt sich die Nation angekommen, unabhängig von der Aussentemperatur.