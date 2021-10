Papablog: Exzesssive Benimmregeln – Lost in … Pippikackaland Spucken, Schnäggli und «mal müssen»: Wie verdruckste Begriffe unsere Umgangssprache ruinieren – und Eltern in die Ecke treiben. Nils Pickert

Klare Umgangssprache statt Verniedlichung: Sonst laufen wir Gefahr, dass wir uns nicht mehr verstehen. Foto: Getty Images

«Papa, ich muss spucken!» ruft meine fünfjährige Tochter und rennt ins Badezimmer. Und ich renne hin, weil ich nicht genau weiss, was sie damit meint. Ein paar Sekunden später Entwarnung: Meine Tochter spuckt tatsächlich ins Waschbecken, weil sie ein Haar im Mund hat, das ihr unangenehm am Gaumen klebt. Sie kotzt also nicht.

Dass ich das hier zu Verständniszwecken extra betonen muss, nervt mich unfassbar. Aber meine Tochter hat in der Kita mitgegeben bekommen, dass das «Spucken» heisst, weil kotzen und erbrechen sagt man nicht. Warum eigentlich nicht? Eine ihrer besten Freundinnen macht «AA», wenn sie auf Toilette geht. Was soll das? Sind wir uns für scheissen und kacken etwa zu fein?!