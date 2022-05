«Loverboy» Infos einblenden

Orientiert man sich an der Anklageschrift, ist der Fall in Winterthur ein typisches Beispiel, der sogenannten «Loverboy»-Missbrauchsform. «Loverboys» sind Männer, die Mädchen oder Frauen, die in sie verliebt sind, manipulieren, abhängig machen und ausbeuten. Häufig drängen sie die Opfer zu Sex mit anderen. (sda/red)