Nur zehn Einsätze mit Basel – Ltaief kehrt leihweise zum FCW zurück Der FC Basel leiht Sayfallah Ltaief nach einer etwas unglücklichen Vorrunde dahin aus, von wo er im letzten Sommer gekommen ist – nach Winterthur. baz/red

Sayfallah Ltaief lief es seit seinem Wechsel zum FCB nicht wirklich gut. Marc Schumacher (Freshfocus)

Sayfallah Ltaief kehrt leihweise bis zum Saisonende vom FC Basel zum FC Winterthur zurück. Im letzten Sommer hatte der 22-jährige Flügelspieler den umgekehrten Weg gemacht, nachdem er einigen Anteil am Aufstieg des FCW in die Super League gehabt hatte. Er folgte damals seinem Trainer Alex Frei und dessen Assistenten Davide Callà, die ebenfalls zum FCB wechselten. Nun soll Ltaief «vertrautem Umfeld» zu mehr Spielpraxis in der Super League kommen, teilt der FCB mit.

Für die Basler hat Ltaief bisher erst zehn Einsätze und 290 Einsatzminuten absolviert und dabei meist kein glückliches Bild abgegeben. Im Heimspiel gegen YB verpasst er kurz vor dem Abpfiff den möglichen Sieg, beim 0:2 gegen Lugano verschuldet er ein Tor und vor dem Auswärtsspiel gegen Zalgiris Vilnius steht er im Stau und verpasst die Abreise zum Conference-League-Spiel in Litauen.

Danach ist Ltaief kaum noch zu Einsätzen gekommen und ein Leihgeschäft war für die Basler offensichtlich die bessere Option, um ihrem Spieler wieder mehr Einsatzzeiten zu verschaffen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.