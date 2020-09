Tennis Interclub – LTC Winterthur auf dem Weg in die NLA Die NLB-Herren des LTC Winterthur wollen aufsteigen. Bisher läuft es rund. Marc Stahel

Team-Captain Roman Vögeli hat dem LTC Winterthur ein klares Ziel gesetzt: Aufstieg in die NLA. Foto: Johanna Bossart

Schon im Frühjahr wurde seitens Swiss Tennis entschieden, die Interclub-Spiele in den Spätsommer zu verschieben. Anfangs August wurde am Finalwochenende im Römerpark der Meister der NLA gekürt, nun finden auch die Spiele aller anderen Ligen statt. Wegen der Verschiebung gibt es jedoch nur in der NLB bei den Aktiven einen Aufsteiger, was dem NLB-Team des LTC Winterthur zu Gute kommt.