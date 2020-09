Tennis Interclub – LTC Winterthur steigt in die NLA auf Die Männer des LTC Winterthur waren am Wochenende zweimal siegreich und steigen in die NLA auf. Marc Stahel

LTC-Teamcaptain Roman Vögeli will schon bald mit der Vorbereitung der neuen Saison beginnen. Johanna Bossart

Sieben Siege haben die Winterthurer am Samstag in Horgen im letzten Gruppenspiel gebraucht, um sich für das Aufstiegsspiel am Sonntag im Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel zu qualifizieren. In dieser letzten Quali-Begegnung war auch die Nummer vier der Schweiz, Sandro Ehrat, für den LTC das erste Mal mit von der Partie. Alle sechs Einzel konnten dann auch mehr oder weniger souverän gewonnen werden, nur Raphael Baltensberger und Henry von der Schulenburg mussten über drei Sätze. Zwei der drei Doppel wurden dann auch gewonnen, nur Ehrat/Riedi verloren überraschend. Leandro Riedi war angeschlagen, schliesslich spielte die Niederlage aber keine Rolle, denn die Qualifikation für das Aufstiegsspiel war schon besiegelt. Als Gegner im Gruppenspiel stand Allmend Luzern als souveräner Sieger der Gruppe 1 fest.