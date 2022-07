Kinderbücher aus Wiesendangen – Luc und Kati bringen den «Chindsgi»-Alltag näher Caterina Weber aus Wiesendangen hat einen Verlag für Kinderbücher gegründet. Das Erstlingswerk ist so gefragt, dass bald die vierte Auflage folgt. Jonas Gabrieli

Verlegerin Caterina Weber mit dem Erstlingswerk: «Komm mit uns in den Kindergarten». Foto: Madeleine Schoder

Wenn die 53-jährige Caterina Weber im Ausland ist, kauft sie gern Kinderbücher. «Mich fasziniert, wie darin schwere Themen auf eine leichte Art angesprochen werden», sagt sie. Und wenn in einem ungarischen oder norwegischen Kinderbuch auch nicht jeder Satz verständlich ist, findet sie dafür Gefallen an den verschiedenen Darstellungen. «Ich habe immer noch ein grosses Kind in mir.»