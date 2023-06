Neuer Mittelfeldspieler für den FCW – Luca Zuffi kommt zurück auf die Schützenwiese Der ehemalige Winterthur-Junior Luca Zuffi wechselt vom Absteiger Sion nach Winterthur. Damit schliesst sich ein Kreis. Gregory von Ballmoos

Luca Zuffi bei seinem letzten Auftritt für den FC Sion. Nun wechselt er zum FC Winterthur. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es war ein schönes Bild: Luca Zuffi schlenderte nach dem 1:1 im Februar zwischen dem FC Winterthur und dem FC Sion mit seiner kleinen Tochter im Sion-Dress an der Hand über die Schützenwiese – über seine Schützenwiese. Die Frage nach der Rückkehr liess er damals noch offen, sagte aber, dass es ihn irgendwann eh nach Winterthur zurückziehen werde.

Das ist nun der Fall. Luca Zuffi unterschreibt beim FCW für zwei Jahre. Damit kehrt er nach elf Jahren in der Fremde nach Hause zurück. Die finalen Gespräche fanden dem Vernehmen nach am Samstagmorgen im Lyner-Café in Winterthur statt. Dort traf sich Zuffi Junior mit Sportchef Oliver Kaiser.

Dreimal Meister, zweimal Cupsieger

Am Montag gab der Verein nun die Verpflichtung bekannt. Mit Luca Zuffi erhält der FCW einen Spieler, der das umsetzen kann, was Sportchef Kaiser von seinem Team erwartet: mehr mitspielen, weniger «nur» umschalten. Der Sohn von Winterthur-Assistent Dario Zuffi ist ein Spieler für jede Mittelfeldposition. Er kann sowohl im defensiven wie auch im zentralen oder gar offensiven Mittelfeld agieren. Angesichts der anderen Transfers dürfte Zuffi beim FCW aber vor allem im zentralen Mittelfeld auflaufen. Dieser Relais-Spieler, ein Achter mit Ideen für die Offensive, fehlte dem FCW in der letzten Saison etwas.

Der 33-jährige Zuffi spielte nach seinem Wechsel 2012 von Winterthur nach Thun für Basel und Sion. Mit den Baslern wurde er dreimal Schweizer Meister und gewann zweimal den Cup. Zudem gehörte er auch zum Team, als der FCB 2014/,15, 2016/17 und 2017/18 in der Champions League spielte. Insgesamt machte Zuffi bereits über 300 Spiele – hauptsächlich für den FC Basel – in der Super League. Dabei erzielte er 33 Tore und bereitete 59 vor. In der neuen Saison dürfte der «verlorene Sohn» sein 100. FCW-Spiel absolvieren, aktuell steht er bei 95.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.