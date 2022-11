Von Zürich nach Odessa, Teil 3: Der Krieg – Luftalarm und Spenden aus der Schweiz Zhanna Petrova und ihre Tochter verteilen in Odessa Lebensmittelpakete an Flüchtlinge aus umkämpften Nachbarstädten. 50’000 sind hierher geflüchtet – und es werden täglich mehr. Sascha Britsko

Sonnenblumenöl, Tomatensauce, Haferflocken: Julia Peters und Mutter Zhanna Petrova verteilen im Namen ihres Fonds «Good Friends for Ukraine» Lebensmittelrationen. Foto: Dima Zaburunnov

Mehrmals täglich ertönt in Odessa der Luftalarm. Befindet man sich in einem Haus, klingt er wie ein konstantes Surren, so als würde jemand im oberen Stock staubsaugen. Draussen auf der Strasse ist er lauter, sirenenmässiger.