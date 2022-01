Wegen Lawinengefahr – Luftwaffe evakuiert 32 Teilnehmende eines J+S-Lagers Die Skitourenfahrer waren in den Walliser Alpen eingeschlossen und wurde per Helikopter ins Tal geflogen. UPDATE FOLGT

2440 m über Meer: Die Berghütte Cabane du Fenestral des Schweizer Alpen-Clubs SAC. Foto: SAC-CAS

Die Schweizer Luftwaffe hat am Wochenende 32 Jugendliche und Begleitpersonen aus einem Skitourenlager evakuiert. Grund dafür sei die sich rasch verschlechternde Lawinensituation gewesen, teilt das VBS mit. «Ein J+S-Skitourenkurs mit 32 Jugendlichen sowie Leitungs- und Begleitpersonen war seit mehreren Tagen in der Cabane du Fenestral im Raum von Ovronnaz (VS) stationiert. Da sich die Lawinensituation rasch verschlechterte (Stufe 4) war eine Abfahrt ins Tal zum geplanten Kursende nicht verantwortbar», heisst es in der Mitteilung.

Der verantwortliche Kursleiter habe deshalb die Luftwaffe um Unterstützung gebeten. Diese klärte die Situation ab, woraufhin «die Mittel der Luftwaffe freigegeben» worden seien. In vier «Rotationen» seien die 32 Personen wohlbehalten von der Berghütte zur Talstation Ovronnaz geflogen worden.

