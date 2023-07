Video: Flugshow über dem Rheinfall – Luftwaffe übt für die Bundesfeier Bewohner rund um den Rheinfall erlebten am Freitag eine unerwartete Flugshow. Das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe probte seine Formationen für den Auftritt am 31. Juli. Tanja Hudec

In perfekter Formation: Diese PC-7 flogen am Freitag über den Rheinfall. Foto: PD

Während einer halben Stunde donnerten die Maschinen am Freitag über die Gemeinden rund um den Rheinfall. Bewohner und Bewohnerinnen von Dachsen, Nohl und Neuhausen am Rheinfall beobachteten die unerwartete Flugshow. Am Himmel zu sehen waren Flugzeuge des Typs Pilatus PC-7 Turbo Trainer: seit über drei Jahrzehnten das Kunstflugteam der Schweizer Luftwaffe. Es übte die Formationen für seinen Auftritt an der Bundesfeier am 31. Juli. Am traditionellen und spektakulären Anlass am Rheinfall sind dieses Jahr nebst Feuerwerken und Lichteffekten auch Flugshows mit den Flugzeugen des PC-7-Teams und Helikoptern des Super-Puma-Display-Teams vorgesehen.



Proben für den grossen Auftritt: Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe donnerten am Freitag über die Gemeinden um den Rheinfall. Video: PD

