Abo Start zu Cassis' Ukraine-Konferenz Von Charkiw via Mailand nach Lugano – aus dem Krieg an die Schweizer Konferenz

Die 32-jährige Marija Mesenzewa will ab heute in Lugano für die Ukraine Projekte einfädeln. Was hat sie vor? Und was will sie von Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch?